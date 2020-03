Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sternenfels - 23-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochabend ein 23-jähriger Autofahrer, als er auf der Landesstraße L1134 bei Sternenfels von der Fahrbahn abkam.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 23-Jährige mit seinem Audi die L1134 in Richtung Kürnbach. In einer Rechtskurve verlor er dabei vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleudert quer über die Fahrbahn. Letztlich kam er auf dem linksseitigen Grünstreifen und entgegen seiner eigentlichen Fahrtrichtung zum Stehen.

Durch den Unfallhergang erlitt der 23-Jährige leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten ihn zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

