Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Diebe sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus im Rintheimer Koyweg gewaltsam eingedrungen. Dabei richteten sie einen Schaden von mehreren hundert Euro an.

Zwischen 11:45 Uhr und 19:45 Uhr versuchten es die Langfinger zuerst über die Terrassentür in das Wohnhaus zu gelangen. Als sie bemerkten, dass ihr Vorhaben über die Tür scheiterte, drückten sie kurzer Hand ein gekipptes Fenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenstände. Ob die Diebe allerdings auf ihrer Suche fündig wurden, kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach bittet Zeugen, die am Donnerstag im Bereich des Koywegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter der Telefonnummer 0721-4907311 zu melden.

