Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bei Spielstättenkontrolle an Hand verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Durlach (ots)

Ein Bediensteter der Gartenbauabteilung Durlach wurde am Mittwoch gegen 12.40 Uhr bei einer Spielplatzkontrolle in Durlach-Aue an den Händen leicht verletzt, nachdem er ein kleines Papierknäuel neben einem Spielgerät vom Sandboden aufgehoben hatte. Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, die beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 entgegengenommen werden.

Ähnlich einer größeren sogenannten Knallerbse habe es unvermittelt einen lauten Knall gegeben, nachdem der als Spielstättenkontrolleur eingesetzte Beschäftigte das etwas kleiner als ein Golfball beschriebene Papierknäuel aufgehoben hatte. Dadurch verletzte sich der Kontrolleur oberflächlich an beiden Händen. Darüber hinaus waren dunkle, schmauchähnliche Rückstände an der Haut festzustellen.

Bei der Fundörtlichkeit handelt es sich um ein kleineres Sandfeld mit einer darin aufgestellten Spielgerätekombination, neben der das als Müll vermutete bräunliche Papierknäuel im Sand lag. Bei den ersten polizeilichen Ermittlungen an der Örtlichkeit ergaben sich keinerlei Hinweise auf einen Knallkörper oder vergleichbares Papier. Auch die Absuche mit einem hinzugezogenen Sprengstoffspürhund der Polizei ergab keine weiteren Erkenntnisse zu eventuellen Sprengmitteln. Darüber hinaus verlief eine intensive Absuche des Spielplatzes nach gefährlichen Gegenständen ergebnislos. Spurentechnische Untersuchungen wurden durch Kriminaltechniker in Auftrag gegeben.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell