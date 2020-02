Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - Dieb hat es auf Faschingskostüm und Schinken abgesehen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb hat am späten Mittwochabend in einem Nebengebäude in der Burgstraße in Forst Faschingsutensilien, einen Schinken sowie persönliche Gegenstände erbeutet.

Der Langfinger betrat gegen 21:30 Uhr das Nebengebäude und ging nach oben in den Speicher. Hier entwendete er die aufgefundenen Gegenstände und verpackte sie vermutlich in einer aufgefundenen kaputten Reisetasche. Im Anschluss konnte der Dieb bislang unerkannt flüchten.

Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 entgegen.

