Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch, Völkersbach - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Malsch, Völkersbach (ots)

Ein 33-jähriger VW-Fahrer war am Sonntagnachmittag in Völkersbach mit seinem Auto unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 15.40 Uhr in der Albtalstraße konnten die kontrollierenden Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch feststellen. Ein anschließender Test ergab einen Wert von 2,3 Promille. Aufgrund dessen musste der 33-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

