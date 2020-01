Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg, Huttenheim - 56-Jähriger betrunken und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Philippsburg, Huttenheim (ots)

Ein 56-Jähriger Opel-Fahrer war am Sonntagmorgen betrunken und ohne Führerschein mit seinem Auto unterwegs. Gegen 11.30 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Mann rückwärts aus einer Hofeinfahrt fahren wollte. Hierbei stieß der Opel-Fahrer gegen einen auf dem Gelände geparkten Mitsubishi. Als die Zeugen den Mann auf den Unfall ansprachen, äußerte dieser, dass er nur sein Fahrzeug zur Seite fahren wolle, um sich anschließend um die Schadensregulierung zu kümmern. Stattdessen fuhr der 56-jährige Mann aber in Schlangenlinien rückwärts, fuhr vom Gelände und flüchtete. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte der Fahrer jedoch zuhause angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,2 Promille. Außerdem stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Daraufhin musste der 56-Jährige eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

