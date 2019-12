POL-KA: (PF) Pforzheim - Vorrang missachtet

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand am Montagmittag bei einem Unfall in Pforzheim, als ein 43-jähriger Autofahrer bei einem Wendemanöver den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrzeugs missachtete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 43-Jährige mit seinem Mercedes gegen 13:20 Uhr die Wurmberger Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zum Strietweg fuhr er bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich und wollte mit seinem Fahrzeug wenden. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden und ebenfalls bei Grünlicht in die Kreuzung einfahrenden Mercedes eines 19-Jährigen, wodurch es in der Folge zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Die zwei beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Personen kamen jedoch glücklicherweise nicht zu schaden.

