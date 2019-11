Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher von Bewohner überrascht und geflüchtet

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher wurde am Dienstagmorgen von dem Bewohner überrascht und flüchtete anschließend aus dem Mehrfamilienhaus in der Wichernstraße. Der Bewohner wachte gegen 01.00 Uhr durch laute Geräusche an seiner Wohnungstür auf und stand in seinem Schlafzimmer dem Einbrecher gegenüber. Nachdem der Bewohner den Langfinger anschrie flüchtete dieser schlagartig aus der Wohnung und aus dem Haus. Der unbekannte Dieb wurde auf 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß geschätzt. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild, eine schmale Statur und kurze blonde Haare.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 666-5555 an den Kriminaldauerdienst in Karlsruhe.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell