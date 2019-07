Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Kapfenhardt -Einbruch in Einfamilienhaus

Calw (ots)

Ausschließlich Bargeld im unteren dreistelligen Bereich hat ein Einbrecher am Dienstag in der Mäueräckerstraße in Unterreichenbach-Kapfenhardt erbeutet.

Zwischen 10:00 Uhr und 13.15 Uhr verschaffte sich der Diebe vermutlich über die Eingangstür Zutritt in das Wohnhaus. Im Inneren durchwühlte er mehrere Schränke sowie Schubladen. Nachdem er das aufgefundene Bargeld aus einer Spardose an sich gebracht hatte, verschwand er schließlich wieder auf demselben Weg.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad-Liebenzell unter 07052/1333 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell