POL-KA: (Enzkreis) Neuenbürg - Ein Leichtverletzter nach Unfall mit Betonmischer

Ein 80-jähriger Honda-Fahrer fuhr auf der B 294 von Höfen kommend in Richtung Neuenbürg. Auf Höhe des Neuenbürger Friedhofs geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Der hier entgegenkommende 48-jährige Fahrer eines Betonmischers musste eine Vollbremsung einleiten. Dennoch kam es zu einer Kollision bei der der Honda in eine Böschung abgewiesen wurde. Hier kam der Honda nach 20 Metern in einer 3 Meter tiefer gelegeneren Kleingartenanlage zum Stehen. Die dortigen Grundstücksbesitzer halfen dem Fahrer sich aus dem Fahrzeug zu befreien. Durch einen Rettungswagen wurde der Fahrer mit leichten Verletzungen zur Beobachtung in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt entstand ein Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen in Höhe von 20.000,00 Euro. Die Schäden an der Leitplanke und den Gartengrundstücken belaufen sich auf ungefähr 6000,00 Euro.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Neuenbürg mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften befanden sich ein Rettungswagen und Notarzt sowie eine Besatzung des Polizeireviers Neuenbürg im Einsatz. Die B 294 wurde für die Unfallaufnahme und anschließenden Bergungsmaßnahmen bis 20.00 Uhr halbseitig gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt.

