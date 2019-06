Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bruchsal - Nach Unfall auf A5 mit zwei Schwerverletzten und langer Sperrung: Mutmaßliche Verursacherin ermittelt

A5 bei Bruchsal-Büchenau (ots)

Nach dem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen am Dienstag, 28.05.2019, gegen 21.50 Uhr, auf der Autobahn 5 bei Büchenau mit zwei Schwerverletzten und langen Reinigungsarbeiten konnte nun die mutmaßliche Verursacherin offenbar festgestellt werden.

Nach den weiteren Ermittlungen durch die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Tuttlingen kommt als Fahrerin des verursachenden Opels eine 28 Jahre alte Frau aus dem Raum Tübingen in Betracht. Deren Arbeitgeber hatte das noch nicht umgemeldete Fahrzeug offenbar kurz zuvor gekauft und sie befand sich damit wohl auf der Überführungsfahrt. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Wie bereits berichtet, wollte an besagtem Abend ein zunächst unbekannter Fahrer eines Opels Astra an dem Parkplatz in Höhe von Büchenau abfahren. Allerdings war die Durchfahrt des Parkplatzes durch einen Lkw blockiert. In der Folge zog der Opel wohl noch im Bereich der Abfahrt über die Sperrfläche hinweg wieder zurück auf die Autobahn und verursachte den Unfall mit beträchtlichem Schadensausmaß. In der Folge war es wegen ausgelaufener und nur schwer zu entfernender Flüssigkeit bis in die Nachmittagsstunden hinein zu langen Staus gekommen.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell