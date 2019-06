Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Nach Messerangriff in Anwaltskanzlei Tatverdächtiger festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Nach dem Messerangriff am vergangenen Freitag (31.05.2019) gegen einen 45 Jahre alten Mann in einer Karlsruher Rechtsanwaltskanzlei konnte der seither auf der Flucht befindliche 26-jährige Tatverdächtige am Mittwochnachmittag festgenommen werden. Ihm wurde am Donnerstag der von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe bereits zuvor erwirkte Haftbefehl wegen versuchten Totschlages beim Haftrichter eröffnet. Zu dem Tatvorwurf äußerte sich der Mann nicht. Er kam anschließend in Untersuchungshaft.

Im Zuge der intensiven Suche nach dem Beschuldigten hatten sich für die Fahndungskräfte der Kriminalpolizei Karlsruhe am Mittwoch Hinweise auf einen Aufenthalt in Rheinstetten-Forchheim ergeben. Dort trafen die Einsatzkräfte den 26-Jährigen an und konnten ihn widerstandslos festnehmen. Derzeit dauern weitere Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Karlsruhe noch an.

Dr. Tobias Wagner, Erster Staatsanwalt

Ralf Minet, Erster Kriminalhauptkommissar

