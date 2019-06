Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Mit Küchenmesser und Pfefferspray Tankstelle überfallen

Nach einem Tankstellenüberfall am späten Mittwochabend fahndet die Polizei nach dem bislang noch unbekannten Täter. Nach bisherigen Kenntnissen der Karlsruher Kriminalpolizei betrat am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr ein mit Sturmhaube maskierter Mann die Total-Tankstelle im Erlachseeweg in Karlsruhe-Durlach. Mit vorgehaltenem Küchenmesser und einem Pfefferspray forderte er von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld und legte einen schwarzen Stoffbeutel auf die Theke. Dabei sprach er Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag flüchtete der Täter anschließend zu Fuß über einen angrenzenden Acker in Richtung Wolfartsweier.

Die sofort eingeleitete Fahndung unter Einbindung mehrerer Polizeireviere nach dem beschriebenen Mann brachte bisher keinen Erfolg. Beschreibung des gesuchten Täters: Etwa 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, bekleidet mit schwarzer Cargo-Hose und schwarzem Kapuzenpullover, mit einem Emblem auf der linken Brustseite. Ferner trug der Mann schwarze Turnschuhe. Die von ihm getragene Sturmhaube hatte einen durchgehenden Sehschlitz. Das Pfefferspray hatte eine gelbe Schutzkappe. Der schwarze Stoffbeutel war mit weißen Buchstaben beschriftet. Wer sachdienliche Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-0 in Verbindung zu setzen.

