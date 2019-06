Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Bei Arbeitsunfall auf Baustelle lebensgefährlich verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Montagvormittag auf einer Baustelle im Hörnleweg in Pforzheim-Eutingen ist ein 42 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Bei der etwa 30 Meter neben der Autobahn 8 gelegenen Baustelle wurden 3-4 Tonnen schwere Betonrohre ins Erdreich verlegt. Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich der 42-jährige Bauarbeiter zum Unfallzeitpunkt, gegen 10.30 Uhr, innerhalb einer Sicherungskonstruktion eines zu verlegenden Abflussrohres. Hierbei lief er auf dem Abflussflussrohr und rutschte aus bisher noch ungeklärten Gründen zwischen die Sicherungskonstruktion und das Abflussrohr. Dort war er so eingeklemmt, dass er von der Berufsfeuerwehr Pforzheim befreit werden musste, die mit 36 Kräften im Einsatz war. Vom DRK waren ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Der Mann wurde mit seinen schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Stuttgarter Klinik geflogen.

