Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Ladengeschäft und versuchter Einbruch in einen Gemeindesaal

Pforzheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 19:40 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstüre eines Ladengeschäfts in der Pforzheimer Bleichstraße auf. Im Gebäudeinneren wurden etwa 60 Euro Bargeld entwendet. Insgesamt entstand durch den Einbruch ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Auch in der Benckiserstraße unternahmen bislang unbekannte Täter am Sonntag, gegen 00:35 Uhr, einen Einbruchsversuch. Eine Zeugin vernahm verdächtige Geräusche und informierte daraufhin die Polizei. Die Tatverdächtigen kletterten zunächst über ein Eingangstor und verschafften sich so Zutritt auf das Grundstück. Beim Versuch ein Fenster zu einem Gemeindesaal aufzubrechen, wurden die Eindringlinge offenbar gestört. Sie flüchteten in bislang unbekannte Richtung. Am Fenster konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber in beiden Fällen werden gebeten, sich telefonisch, unter der Nummer 07231/186 - 3311, mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell