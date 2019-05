Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim- Bei Fahrraddiebstahl erwischt

Pforzheim (ots)

Am Sonntagabend haben die Beamten des Polizeireviers Pforzheim in der Zerrennerstraße einen Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen. Der Besitzer des Fahrrads selbst ertappte den 32-jährigen Mann gegen 22.15 Uhr dabei, wie er gerade an seinem Rad hantierte und verständigte umgehend die Polizei, die den Dieb noch mit dem aufgetrennten Schloss in der Hand stellen konnte. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der mit 0,8 Promille alkoholisierte 32-Jährige entlassen, er wird nun wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt.

