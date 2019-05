Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Autofahrerin übersieht Fußgänger an Fußgängerüberweg

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 82 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde kam es am Donnerstag gegen 11.20 Uhr auf der Philippsburger Straße in Wiesental

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben fuhr eine 63 Jahre alte Fiesta-Fahrerin die Philippsburger Straße in Richtung Ortsmitte. Am Fußgängerüberweg Schulstraße / Philippsburger Straße erkannte die Frau den mit seinem Fahrrad am Zebrastreifen stehenden Rentner zu spät und erfasste diesen, als er mit seinem Rad loslief. Durch den Zusammenstoß wurde der 82-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der Mann in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell