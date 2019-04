Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Polizei sucht Zeugin eines Verkehrsunfalls

Bonn (ots)

Am Montagnachmittag (29.04.2019) gegen 15:15 Uhr kam es in Bonn-Castell zu einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Radfahrer.

Zur Unfallzeit befuhr der Radfahrer den Radweg an der Kölnstraße stadtauswärts und beabsichtigte, auf diesem die Straße "Am Neuen Lindenhof" zu kreuzen. Der Fahrer des Lieferwagens fuhr in gleicher Richtung, bog aber in "Am Neuen Lindenhof" ab. Nachdem er eine Fußgängerin, die stadteinwärts ging, passieren ließ, soll er beschleunigt haben und gegen den in diesem Augenblick kreuzenden 33-jährigen Radfahrer gefahren sein. Dieser stürzte vom Rad, brach sich die Hand und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen und bittet nun insbesondere um die Kontaktaufnahme durch die unbekannte Zeugin, die dem Fahrradfahrer entgegenkam. Wer darüber hinaus Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich unter 0228 15-0 zu melden.

