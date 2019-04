Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am gestrigen Sonntag (28.04.2019) registrierte die Bonner Polizei einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Laufenbergstraße in Bad Godesberg: Nach der Spurenlage drang ein unbekannter Täter um 06:00 Uhr durch eine Hintertür in die Räumlichkeiten ein und verschaffte sich Zugang zu zwei Wohnungen. Der Einbrecher durchsuchte die Zimmer nach möglichen Wertsachen, traf im Schlafzimmer auf die Bewohnerin und flüchteten nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beute sofort aus der Wohnung. Nach Angaben der Zeugin trug er schwarze Kleidung. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

