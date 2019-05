Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Fahrzeuge bei Verkehrsunfall beschädigt

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sowie eine leicht verletzte Person waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag, gegen 12:50 Uhr, mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Der Unfall basierend auf einer Vorfahrtsmissachtung ereignete an der Kreuzung Marienstraße / Augartenstraße in Karlsruhe.

Eine 69-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr zunächst die Augartenstraße in Fahrtrichtung Ettlinger Straße. Im Kreuzungsbereich zur Marienstraße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden 38-jährigen VW-Fahrers. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Anschließend touchierte sie einen hinter dem Kreuzungsbereich am linken Fahrbahnrand abgestellten VW. Dieser wiederum wurde auf die Anhängerkupplung des vor ihm geparkten Suzuki geschoben. Schließlich lenkte die 69-jährige nach rechts ein und kam, nach einem weiteren Zusammenstoß mit einem geparkten Mercedes, zum Stehen.

Trotz vieler beteiligter Fahrzeuge zog sich lediglich die 69-jährige Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu.

