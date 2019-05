Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw-Althengstett - Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

(CW) Calw-Althengstett (ots)

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Freitagnachmittag um 16:22 Uhr auf der Bundesstraße 295 zwischen Althengstett und Heumaden. Der 85-jährige Fahrer eines Smart war in Richtung Heumaden unterwegs, als er aus bislang unbekanntem Grund auf gerader Strecke zu weit nach links kam und schließlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Als er die Situation erkannte, versuchte er noch gegenzulenken, kollidierte jedoch mit einem entgegenkommenden Kleinlaster der Marke MAN. Der Smart wurde durch den heftigen Aufprall weggeschleudert und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 85-Jährige Unfallverursacher aus dem Raum Calw wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er mußte von den eintreffenden Feuerwehrkräften aus Althengstett, Ottenbronn und Calw mittels einer Rettungsschere aus seinem Pkw befreit werden, bevor er vom DRK in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden konnte. Der 59-jährige Fahrer des Kleinlasters wurde leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 40.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr war mit insgesamt 31 Kräften im Einsatz - das DRK entsandte zwei Krankenwagen und einen Notarzt zur Hilfeleistung. Die B 295 mußte für die Unfallaufnahme mehrmals kurzzeitig voll gesperrt werden - eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Die Polizei in Calw hat die Unfallsachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter (07051) 1610 zu melden.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell