POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diesel aus Lkw-Tank abgepumpt

Ein Zeuge stelle Freitagfrüh, um etwa 04:15 Uhr, fest, dass bislang unbekannte Täter Benzin aus einem auf der Straße abgestellten Lkw abpumpten. Der Vorfall ereignete sich in Carl-Metz-Straße in Karlsruhe. Nach beschleunigter Anfahrt der Polizei, waren die Täter jedoch bereits verschwunden. Dem Zeuge war in diesem Zusammenhang ein weißer Audi mit österreichischem Kennzeichen aufgefallen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 0721/666 3611 zu melden.

