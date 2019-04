Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Wildbad-Calmbach- Trickdiebstahl an Marktstand

Bad Wildbad (ots)

Zwei bislang unbekannte, südländisch aussehende Männer, haben am Donnerstagmittag eine Mitarbeiterin an einem Obst und Gemüsestand in der Häberlenstraße bestohlen. Gegen 13 Uhr tauchte das Duo dort auf und während einer der Männer die Frau in ein Gespräch verwickelte nahm offenbar der zweite das Bargeld aus der unverschlossenen Kasse. Die Angestellte bemerkte das Fehlen des Geldes erst nachdem die Diebe bereits verschwunden waren. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wildbad, Telefon 07081 93900, zu melden.

