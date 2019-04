Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Wildbad- Brand eines leerstehenden Gebäudes

Bad Wildbad (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagmorgen ein seit Jahren leer stehendes Gebäude in der Olgastraße, in Brand geraten. Eine Zeugin stellte das Feuer gegen 4.30 Uhr fest. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Gegen 5.30 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle, Nachlöscharbeiten durch die Feuerwehr sind noch erforderlich. Das Kriminalkommissariat Calw wird die weiteren Ermittlungen übernehmen, da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

