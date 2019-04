Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ergebnis des Polizeipräsidiums Karlsruhe am europaweiten Speedmarathon

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch fand der sogenannte Speedmarathon statt, an dem 26 europäische Länder teilnahmen. Auch das Polizeipräsidium Karlsruhe beteiligte sich hierbei und Polizeibeamte führten gemeinsam mit Behördenmitarbeiter in der Zeit zwischen 00.00 und 24.00 Uhr verstärkt Geschwindigkeitskontrollen an 28 Kontrollstellen innerhalb des Zuständigkeitsbereichs durch.

Insgesamt wurden die Geschwindigkeiten von 17088 Fahrzeugen gemessen und bei Vorliegen von Verstößen die Fahrer samt deren Fahrzeuge kontrolliert. Als Gesamtergebnis wurden am Ende der Aktion allein im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe 776 Verwarnungen, 80 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 3 Regelfahrverbote gezählt.

Maike Werz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell