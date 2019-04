Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Arbeiter bei Garagentorarbeiten schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Unfall bei Garagentorarbeiten bei einer Spedition in Blankenloch wurde am Mittwochmorgen ein 55-jähriger Arbeiter schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Nach den Feststellungen des Polizeipostens Stutensee war der Mann gegen 08:30 Uhr damit beschäftigt, auf einer Leiter das Garagentor für Lkws zu reparieren. Aufgrund der Beschaffenheit des Geländes kam die Leiter ins Wanken. Der 55-Jährige fiel aus ca. 5 Meter Höhe zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den herbeigeeilten Notarzt wurde der Schwerverletzte mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

