Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hambrücken - In psychischer Ausnahmesituation Unfall verursacht, Zeugensuche

Hambrücken (ots)

Wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich am Mittwochabend ein 68 Jahre alter Autofahrer in Hambrücken.

Kurz nach 20 Uhr kam der Mann mit seinem Mercedes auf der Hambrückener Hauptstraße von der Fahrbahn ab und dürfte einen geparkten Audi A3 beschädigt haben. Unbeirrt soll der Mercedesfahrer weiter gefahren sein, was ein dahinter fahrendes Ehepaar bemerkte. Sie fuhren dem Mann weiter hinterher und verständigten die Polizei, nachdem auch noch ein Mann zu Fuß versuchte dem Verursacherfahrzeug zu folgen. Aufgrund der z.T. auffällig langsamen Fahrweise Richtung Wiesental ging das Ehepaar von einer Alkoholisierung des Mercedes-Lenkers aus, was sich allerdings bei der späteren Überprüfung der Polizeibeamten nicht bestätigen ließ. Sein Fahrzeug wies auf der Beifahrerseite einen frischen Unfallschaden auf. Der offensichtlich verwirrte Mann will sich nicht an einen Unfall erinnern können. Der 68-Jährige wurde einem Arzt vorgestellt und in einer Klinik in die Obhut von Fachärzten gegeben. Der betreffende Audi A3-Besitzer hat sich bislang wohl noch nicht bei der Polizei gemeldet. Auch ist nicht geklärt, ob ein Schaden an seinem Fahrzeug verursacht wurde. Sowohl er als auch weitere Zeugen, die Angaben über das Unfallgeschehen bzw. die Fahrweise des Mannes machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

