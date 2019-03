Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Zeugen gesucht nach Unfall auf A8

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr ereignete sich ein Unfall an der Anschlussstelle Karlsbad, bei der eine Unfallbeteiligte verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt eine bislang unbekannte Fahrerin eines roten Pkw auf dem rechten Fahrstreifen an, um einer Verkehrsteilnehmerin die Einfahrt auf die Autobahn zu ermöglichen. Ein ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen fahrender 63-jähriger Lkw-Fahrer erkannte die Gefahrensituation und konnte sein Fahrzeug rechtzeitig abbremsen. Weniger Erfolg hatte eine hinter dem Lkw fahrende 36-jährige Autofahrerin, die auf den Sattelzug auffuhr und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Es entstand ein Sachschaden von circa 4000 EUR. Die unbekannte Pkw-Fahrerin bemerkte den Unfall vermutlich nicht und fuhr davon. Sie ist zwischen 30-40 Jahre alt, trug bei zum Unfallzeitpunkt eine Brille.

Die Fahrerin des roten Pkws sowie andere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/94484-0 in Verbindung zu setzen.

