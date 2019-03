Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten (Baden) - Einbrecher wollten Geldautomat öffnen

Weingarten (Baden) (ots)

Mit Brecheisen und Trennschleifer ausgerüstet kamen am frühen Sonntagmorgen (04:40 Uhr) drei Einbrecher zu einem Supermarkt in der Durlacher Straße in Weingarten. Sie schlugen die Scheibe zum Vorraum des Marktes ein, brachen dann im Vorraum einen Payback-Automaten auf und versuchten anschließend mittels eines Trennschleifers, den dortigen Geldautomaten ebenfalls zu öffnen. Noch während sie zugange waren, kam ein Securitymitarbeiter zum Markt, da die Täter einen Alarm ausgelöst hatten. Die Einbrecher ergriffen zu Fuß die Flucht und konnten trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht gefaßt werden. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet um mögliche Zeugenhinweise unter (0721) 9671810.

Jürgen Fabian

Führungs- u. Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell