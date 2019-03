Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Zigarettenautomat aufgebrochen und abtransportiert

Die Nacht von Montag auf Dienstag nutzen noch unbekannte Täter dazu, einen Automaten in der Pforzheimer Südoststadt leerzuräumen und anschließend wegzubringen. Zwischen Mitternacht und 08.00 Uhr rissen die Täter hierzu den Zigarettenautomaten mit brachialer Gewalt von der Wand einer Gaststätte in der Straße "Am Kupferhammer". Anschließend öffneten sie den Automaten mit geeignetem Werkzeug und nahmen sämtliche Tabakwaren und das gesamte Wechselgeld an sich. Danach transportieren sie den Automaten, vermutlich mittels eines Autos, weg und legten ihn im Bereich der Kreuzung von "Dachskopfweg" und "Erzkopfpfad" ab. Der Wert des Diebesgutes ist noch unbekannt, der Sachschaden lässt sich auf mehrere tausend Euro beziffern. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der 07231 186-3311 um ihre Hinweise.

