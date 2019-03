POL-KA: (KA) Karlsruhe, Bruchsal - Zigarettenautomaten aufgebrochen und Geldkassette entwendet.

Polizeipräsidium Karlsruhe

Unbekannte Täter haben von Montag auf Dienstag sowohl in der Karlsruher Nordweststadt als auch in Heidelsheim einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und Bargeld und Zigaretten erbeuten können.

Von Montagabend 22.00 Uhr bis Dienstag 12.00 Uhr war ein in der Ludwig-Winthorst-Straße aufgestellter Automat das Ziel der Langfinger. Auf unbekannte Weise gelang es ihnen die Außenverkleidung aufzubrechen und so an die Geldkassette und das Bargeld zu gelangen.

Der in der Heidelsheimer Altenbergstraße angebrachte Zigarettenautomat wurde am Dienstagmorgen frisch mit Zigaretten bestückt. Um 13.30 Uhr musste auch hier festgestellt werden, dass der Automat aufgebrochen und sowohl Zigaretten als auch Bargeld entwendet wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Aufgrund der hier festgestellten Tatzeit könnten passierende Verkehrsteilnehmer oder Anwohner durchaus sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, die beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen werden.

