Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Dobel - Festnahmen nach Einbruch in Recyclinghof

Calw (ots)

Fünf Rumänen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren konnte die Polizei am frühen Samstagmorgen nach einem Einbruch beim Recyclinghof in Dobel festnehmen. Gegen 01.30 Uhr wurde beim Recyclinghof Einbruchsalarm ausgelöst. Die erste Streife, die kurz darauf eintraf, stellte vor dem Hof einen unverschlossenen VW-Golf fest. Auf dem Betriebsgelände waren mehrere Container geöffnetworden. Eine Durchsuchung des Betriebes mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Um eine spätere Sicherstellung des unverschlossenen Fahrzeuges zu überwachen blieb eine Streife in der Nähe des Betriebes. Gegen 02.00 Uhr fuhr dann der Golf plötzlich schnell in Richtung Dobel davon. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte das Fahrzeug durch zwei Streifen bei der Eyachbrücke angehalten werden. Die Insassen wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

