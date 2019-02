POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen- Zu schnell unterwegs gewesen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein 72-jähriger Audi-Fahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er war gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 36 von Karlsruhe kommend in nördliche Richtung unterwegs. An der Abfahrt Leopoldshafen wollte er nach rechts ausfahren. Vermutlich war der Mann aber zu schnell unterwegs und fuhr geradeaus auf den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf prallte der Audi an einen Baum, riss diesen um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Da er eingeklemmt wurde, musste die Freiwillige Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen mit 17 Kräften und 4 Fahrzeugen anrücken um den Verunfallten zu befreien. Zur Bergung mussten drei kleinere Bäume gefällt werden. Getriebeöl lief in das Erdreich, das nun abgetragen und entsorgt werden muss. Der Schaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.

