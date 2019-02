Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Haiterbach- Feuer von brennendem Roller greift über

Haiterbach (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ist am Montagabend gegen 21.45 Uhr ein Motorroller in der Beihinger Straße in Flammen aufgegangen. Das Gefährt war unter einem Balkon abgestellt. Von dort griff das Feuer auf verschiedene danebenstehende Gegenstände über, eine Fensterscheibe platzte und Rauch gelangte in verschiedene Räume des Hauses. Außerdem wurde die Außendämmung am Haus beschädigt. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Zeugen, die zu dem Zeitpunkt Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Haiterbach, Telefon 07456 285, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell