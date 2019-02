Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbruch in Praxisräume

Neuenbürg (ots)

Übers Wochenende kam es in Neuenbürg zu einem Einbruch in Räume einer Praxis in der Marxzeller Straße. Dabei nutzen die noch unbekannten Täter die Abwesenheit des Besitzers aus und drangen im Zeitraum von Samstag 13.30 Uhr und Sonntag 21.30 Uhr in die Praxis ein. Dort entwendeten sie diverse Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro, ehe sie die Räumlichkeiten unerkannt wieder verließen. Die Ermittlungen führt nun das Polizeirevier Neuenbürg, welches Hinweise unter der 07082 7912-0 entgegennimmt.

