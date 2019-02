Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Verkehrsunfall bei Abbiegevorgang

Bretten (ots)

Am Montag kam es gegen 06:40 Uhr wegen einer Vorfahrtsmissachtung zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 24-jähriger Skoda-Fahrer wollte von Sprantal kommend nach links auf die Bundesstraße 294 in Richtung Bretten abbiegen. Beim Einfahren übersah er einen 37 Jahre alten VW-Fahrer, der in Richtung Bauschlott unterwegs war und stieß mit ihm zusammen. Der Unfallverursacher und sein 28 Jahre alter Mitfahrer verletzten sich hierbei leicht. Der Unfallgegner wurde mit einer Schulterverletzung stationär in einer Klinik aufgenommen. An den abgeschleppten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

