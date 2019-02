Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim, Zeugensuche nach Raubdelikt

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nachdem am Samstagmorgen ein 32-Jähriger in der Pforzheimer Nordstadt schwer verletzt und beraubt worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Am Samstag, den 16.02.2019, gegen 04.30 Uhr wurde der Polizei eine stark blutende, nicht ansprechbare Person auf dem Gehweg in der Zähringerallee liegend gemeldet. Der Mann war aufgrund seiner starken Verletzungen für die wenig später vor Ort erschienenen Polizeibeamten nur bedingt ansprechbar. Er trug weder Identitätspapiere noch Wertsachen bei sich. Gegen 07:30 Uhr wurde ein 17-Jähriger in anderer Sache in der Fußgängerzone vorläufig festgenommen. Er wies Verletzungen auf und es konnte Blut an seiner Kleidung festgestellt werden. Bei einer körperlichen Durchsuchung des jungen Mannes konnten Gegenstände aufgefunden werden, welche dem 32-jährigen Opfer zuvor geraubt worden waren. Ob der junge Mann, welcher wieder auf freien Fuß kam, für die schweren Verletzungen des Opfers verantwortlich ist und wie er an dessen Eigentum gelangte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche vom Haus des Jugendrechts Pforzheim-Enzkreis geführt werden. Mögliche Zeugen melden ihre Hinweise bitte an das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211.

