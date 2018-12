POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Handyshop

Karlsruhe (ots) - Neue und gebrauchte Mobiltelefone sowie mehrere Tablets haben Diebe von Freitag auf Samstag bei einem Einbruch in der Rüppurrer Straße in Karlsruhe erbeutet.

Zwischen 19:00 Uhr und 11:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher über die Eingangstür gewaltsam Zutritt, in dem sie einen Rollladen unter enormen Kraftaufwand nach oben drückten und mit einer mitgebrachten Holzlatte abstützten. In der Folge drückten sie das Glas der dahinter befindlichen Eingangstür ein und verschafften sich so Zugang in das Ladengeschäft. Dort entnahmen sie die aufgefundenen Wertgegenstände und verließen den Shop über die Eingangstür. Über die Höhe des entwendeten Diebesgutes kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt ist nun auf der Suche nach Zeugen oder Hinweisgebern. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721/666-3411zu melden.

Marion Kaiser, Polizeipressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

