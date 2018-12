POL-FR: Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen des 04.12.2018, gegen 06:47 Uhr, kam es auf der L125 in Fahrtrichtung Pfaffenweiler zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fahrzeuglenkerin kam aus bislang ungeklärten Gründen mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Hierbei wurde die Fahrerin des Autos leicht verletzt. Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

