POL-LG: ++ Lüneburg - Pkw fährt frontal in Gegenverkehr - 24-Jähriger verstirbt bei Verkehrsunfall ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg - Pkw fährt frontal in Gegenverkehr - 24-Jähriger verstirbt bei Verkehrsunfall

Am 04.07.18, gegen 08.35 Uhr, befuhr ein 24-jähriger mit seinem VW Golf die B 209 aus Fahrtrichtung Soltau kommend in Richtung Lüneburg. Zwischen der Abfahrt zum Gelände des ADAC und der Anschlussstelle Häcklingen, fuhr der 24-Jährige aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem in Richtung Soltau fahrenden Kleintransporter VW Crafter zusammen. Der Zusammenstoß war derart massiv, dass der Kleintransporter über die Leitplanke kippte. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Pkw eingeklemmt. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Kameraden der Feuerwehr befreiten den Verstorbenen aus dem Fahrzeugwrack. Der 45-jährige Fahrer des Kleintransporters und der 25 Jahre alte Beifahrer, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Bundesstraße blieb während der Unfallaufnahme, Bergung und anschließender Reinigungsarbeiten komplett gesperrt. Die Sperrung wurde um gegen 13.15 Uhr aufgehoben.

