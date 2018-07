POL-KA: Pforzheim - Streitigkeit unter Alkoholisierten eskalierte

Pforzheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein Streit zwischen zwei irakischen Asylbewerbern im Alter von 23 und 25 Jahren ist in der Nacht zum Sonntag in der Pforzheimer Innenstadt eskaliert. Der 25-Jährige wurde dabei durch einen Angriff des Jüngeren mittels einer abgebrochenen Flasche am Hals verletzt und kam mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der bereits wegen Gewaltdelikten auffällig gewesene 23-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim am Montag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung anordnete.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich die beiden Bekannten im Bereich der Stadtkirche eingefunden und gemeinsam Alkohol konsumiert. Dabei sei es zum verbalen Streit gekommen, nachdem der Ältere offenbar die Familie des 23-Jährigen beleidigt habe. Ein Zeuge konnte zunächst schlichtend eingreifen und beide Parteien dazu bewegen, die in der Hand gehaltenen Glasflaschen abzustellen. In der Folge habe der 23-Jährige aber seine Flasche wieder aufgenommen und sie an einem Baum abgeschlagen. Während der folgenden körperlichen Auseinandersetzung habe der Jüngere schließlich den abgeschlagenen Flaschenhals zum Einsatz gebracht und seinen Kontrahenten am Hals verletzt.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung der Pforzheimer Innenstadt. Die Fahndung nach dem namentlich bekannten Verdächtigen führte allerdings nicht zu seiner Ergreifung. Schließlich meldete er sich am Sonntagabend auf eine an seiner Wohnungstür hinterlassene Nachricht selbst beim Polizeirevier Pforzheim-Nord.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim führt hierzu die weiteren Ermittlungen.

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Ralf Minet, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell