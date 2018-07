POL-KA: (PF) Pforzheim- Auseinandersetzung löst Polizeieinsatz aus

Pforzheim (ots) - Nur ein Großaufgebot der Polizei konnte in der Nacht zum Montag einen Streit zwischen türkischen und bulgarischen Personen in einem Anwesen in der Lindenstraße schlichten. Zunächst beschwerte sich gegen 23.30 Uhr ein türkischer Bewohner über Lärm in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses, die von Bulgaren bewohnt wurde. Er sprach deshalb zwei junge Männer im Hausflur an, die in der Folge auf den Beschwerdeführer losgingen. Dann mischten sich weitere Familienmitglieder beider Parteien in die Streitigkeiten ein und es kam zu gegenseitigen Körperverletzungsdelikten, die für einige Beteiligten im Krankenhaus endeten. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die Streitigkeiten bereits auf die Straße verlagert, als kurz vor Mitternacht 15 türkischstämmige Männer in drei hochwertigen Mietwagen vorfuhren, sich in den Konflikt einschalteten und sich hochaggressiv gegenüber den Polizeibeamten gebärdeten. Die Lage beruhigte sich erst als insgesamt 14 Funkstreifenbesatzungen am Ort des Geschehens eingetroffen waren. Neben den Streifen von den Pforzheimer Revieren waren Polizisten aus Karlsruhe, Mühlacker, Neuenbürg und der Polizeihundeführerstaffel eingesetzt. Letztlich wurden den provokanten Autoinsassen Platzverweise erteilt, die sie dann auch befolgten. Erst gegen 2.45 Uhr hatten sich die erhitzten Gemüter beruhigt und die Polizei konnte abrücken. Die Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten gegen mehrere Beteiligte dauern an.

