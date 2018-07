POL-KA: (Enzkreis) Königsbach-Stein, Polizeiposten klärt Graffiti-Serie und Sachbeschädigung schnell auf

Königsbach-Stein (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Eine ganze Serie von Sachbeschädigungen und Schmierereien, die von mehreren Jugendlichen vergangenes Wochenende begangen wurden, konnten durch den ermittelnden Polizeiposten Königsbach aufgeklärt werden.

Am Montag, den 02.07.2018, wurden dem Polizeiposten gleich mehrere Farbschmierereien gemeldet. Im Bereich der neuen Brettener Straße im Ortsteil Stein wurden mit brauner und schwarzer Farbe Graffiti aufgesprüht und dabei Gebäudefassaden, Fahrbahnen und Anhänger verschmiert. Auch aus dem Bereich Eisingen wurden ähnliche Schriftzüge gemeldet, wobei ein Schaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro angerichtet wurde. Die noch am selben Tag eingeleiteten Ermittlungen konzentrierten sich recht schnell auf eine am Samstagabend in Stein veranstaltete Geburtstagsparty. Zwischenzeitlich konnte an die Tatverdächtigen herangetreten werden, welche die Sachbeschädigungen vollumfänglich einräumten. Dabei handelt es sich um drei Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren und einem Erwachsenen im Alter von 21 Jahren.

Im Zuge der geführten Ermittlungen wurde ferner bekannt, dass auf dem "Monte Scherbelino" im Gewann Heuberg in Stein ein Hochsitz zerstört wurde. Hier hatten sich ebenfalls am Samstagabend Jugendliche eingefunden, welche dort ein Lagerfeuer entzündeten. Als sie die Treppe des Hochsitzes für Brennholz verwenden wollten und wegzureißen versuchten, kippte der gesamte Jägersitz um, sodass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hier wurden ebenfalls durch den Polizeiposten Königsbach sechs weitere, zwischenzeitlich geständige Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren ermittelt.

Um den jungen Menschen den Bezug zum Eigentum zu vermitteln und damit diese Verantwortung für ihr Fehlverhalten übernehmen können, werden sie in Eigenleistung den Hochsitz wieder aufstellen und für die Materialkosten aufkommen. Zudem werden die anderen vier ermittelten Verursacher den von ihnen angerichteten Schaden mit Hilfe des Anti-Graffiti-Mobils unter fachlicher Anleitung von Malern der Maler- und Lackiererinnung Pforzheim/Enzkreis wieder selbst beseitigen.

