POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.10.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.10.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wittighausen-Vilchband: Ortsschild gestohlen - Zeugen gesucht

Das Ortsschild von Vilchband, aus Richtung Bowiesen kommend, wurde vergangene Woche von unbekannten Tätern gestohlen. In der Nacht von Montag auf Dienstag begaben sich die Diebe zu dem Ortsschild am Ortseingang und montierten dieses ab. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Igersheim: Rollerfahrer übersehen - Polizei sucht Zeugen

Durch einen Unfall im Kreisverkehr bei einem Supermarkt in Igersheim wurde ein Rollerfahrer leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr am Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, von Bad Mergentheim kommend in den Kreisverkehr der L2251 und übersah vermutlich den dort fahrenden Rollerfahrer. Der 17-jährige Fahrer des Rollers konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern und stürzte in der Folge. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter in Richtung Weikersheim. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen Pkw-Fahrer machen können, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Gestohlenes Mountainbike - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstag ein graues Mountainbike mit schwarzer Schrift der Marke Cube im Wert von mehreren hundert Euro. Der Täter begab sich zum Fußweg zwischen dem Deutschorden-Gymnasium und einem Supermarkt in der Igersheimer Straße in Bad Mergentheim, entfernte zunächst das Kabelschloss mit dem das Fahrrad am dortigen Fahrradständer befestigt war und fuhr daraufhin mit dem Mountainbike davon. Der Rahmen des Fahrrades ist mit orangefarbenen Reflektoren beklebt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Diebstahls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Fahrraddiebstahl vor der Kaufmännischen Schule

Ein Dieb entwendete in Bad Mergentheim ein Fahrrad der Marke Bulls, im Wert von mehreren hundert Euro. Der Unbekannte begab sich am Dienstagvormittag zur Kaufmännischen Schule in der Wachbacher Straße, setzte sich auf das unverschlossene Fahrrad und fuhr davon. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Werbach: Tödlicher Unfall bei Waldarbeiten

Am Dienstagmorgen verunglückte ein 60-Jähriger bei Waldarbeiten im Bereich Werbach. Der Mann war mit zwei weiteren Personen im Gewann "Großer-Kammer-Forst" mit Fällarbeiten beschäftigt. Hierbei zersplitterte ein Baum und viel ungeplant in die falsche Richtung, wodurch der 60-Jährige von dem Stamm getroffen wurde. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Bad Mergentheim: Unfallflucht durch einen Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagnachmittag in der Münzgasse in Bad Mergentheim. Der Fahrer eines BMW fuhr in Richtung der Härterichstraße, als plötzlich ein Junge mit seinem Fahrrad vom Gehsteig auf die Fahrbahn abbog. Hierbei kam es zu einem leichten Zusammenstoß. Der BMW-Fahrer erkundigte sich im Anschluss nach dem Wohlbefinden des Jungen, der bei dem Unfall offenbar nicht verletzt wurde. Daraufhin entfernte sich der Junge jedoch von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden am BMW in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Der Junge wurde wie folgt beschrieben: etwa zwölf Jahre alt, 150 cm groß, schlank, schwarze kurze Haare und sprach gebrochenes deutsch. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weiß-rotes Mountainbike. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und dem Jungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990, beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

