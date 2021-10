Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/ Ilsfeld: Fast 90 Kilometer pro Stunde zu schnell

Den Preis des Wochenschnellsten hat sich ein Ford-Fahrer am Sonntagmorgen auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld gesichert. Der 39-Jährige war gegen 7.30 Uhr von Stuttgart in Richtung Würzburg unterwegs, als er auf Höhe der Ausfahrt Ilsfeld in eine Geschwindigkeitskontrolle geriet. Das Gerät der Polizeibeamten zeigte, dass der Mann 89 Kilometer pro Stunde schneller fuhr, als an dieser Stelle erlaubt ist. Er muss nun nicht nur mit Punkten im Fahreignungsregister und einer Geldstrafe in Höhe von mehreren hundert Euro rechnen, sondern auch mit einem mehrmonatigen Fahrverbot.

Stadt- und Landkreis Heilbronn/ Talheim: Vorsicht vor Schockanrufen

Im Stadt- und Landkreis Heilbronn versuchten Betrüger in den vergangenen Tagen Bürger durch Schockanrufe um ihr Geld zu bringen. In den aktuellen Fällen gaben sich Anrufer am Telefon vermehrt als Krankenhausmitarbeiter aus und berichteten ihren Opfern von einer angeblichen Corona-Erkrankung eines Familienmitglieds. Um diese zu behandeln würde ein teures Medikament gebraucht, für das die Angerufenen aufkommen sollten. Eine Talheimerin wurde von den Betrügern am Telefon so sehr unter Druck gesetzt, dass sie einem Abholer am Montagnachmittag Wertgegenstände und Bargeld übergab. Der Mann, der das Geld gegen 16.45 Uhr in der Landturmstraße abholte, wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine normale Statur und war etwa 1,70 Meter groß. Zeugen, die am Montagnachmittag rund um die Landturmstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden. Auf Grund dieses Vorfalls und der zahlreichen weiteren telefonischen Betrugsversuche, die glücklicherweise im Versuchsstadium steckenblieben, warnt die Polizei erneut:

- In Deutschland fordert keine Klinik für lebenswichtige Medikamente oder Operationen vorab Geld. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie der Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Eppingen: Mutwillig Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagabend beschädigte eine unbekannte Person in Eppingen-Adelshofen einen geparkten Ford Focus. Das Auto stand zwischen 20 Uhr und 23 Uhr auf einem Parkplatz am Adelshofener Friedhof in der Hilsbacher Straße. Auf nicht bekannte Art und Weise zerstörte der Täter in diesem Zeitraum die Scheibe der Fahrertüre des Wagens. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Trickdieb unterwegs

Ein angeblicher Schmuckeinkäufer hat einer Heilbronnerin am Montag eine teure Armbanduhr gestohlen. Der etwa 40-jährige Mann klingelte gegen 13.30 Uhr an der Haustüre der Frau und verwickelte sie in ein Verkaufsgespräch, bei dem er nach ihren Wertgegenständen fragte. Die Frau ging daraufhin ihren Schmuck holen und musste bei ihrer Rückkehr feststellen, dass der Mann ohne Einladung ihr Haus betreten hatte. Der Unbekannte bezeichnete daraufhin die vorgezeigten Gegenstände als wertlos, woraufhin die Frau sich in einem anderen Raum auf die Suche nach weiteren Wertsachen machte. Diese kurze Abwesenheit nutzte der Mann um eine Armbanduhr an sich zu nehmen und damit das Haus in der Markgraf-Ludwig-Straße zu verlassen. Der Dieb wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er war schlank, hatte braune Haare und sprach Deutsch ohne einen erkennbaren Akzent. Zeugen, die am Montagmittag rund um die Markgraf-Ludwig-Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Internetcafé im Fokus von Einbrechern

Einbrecher stiegen am frühen Montagmorgen in ein Internetcafé in der Heilbronner Schellengasse ein. Die Täter schlugen zwischen 4.30 Uhr und 7.50 Uhr eine Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und entwendeten Diebesgut aus dem Inneren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des entwendeten Diebesgutes sind noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Grapscher auf Fahrrad belästigt Frauen

Seit Ende August kam es im Heilbronner Innenstadtbereich zu mehreren sexuellen Belästigungen durch einen männlichen Fahrradfahrer. Der bislang unbekannte Mann fuhr in der Unteren Neckarstraße, der Bismarkstraße, der Weipertstraße, der Allee, der Stuttgarter Straße und der Kranenstraße jeweils an jüngeren Frauen vorbei, schlug diesen mit der flachen Hand aufs Gesäß und entfernte sich dann umgehend. Es dürfte sich um ein und denselben Täter handeln. Wer ebenfalls Opfer des unbekannten Fahrradfahrers oder Zeuge einer solchen Straftat wurde und Hinweise zum Aussehen oder Identität des Täters geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 in Verbindung zu setzen.

Erlenbach: 20.000 Euro Sachschaden bei Zusammenstoß

Teure Folgen hatte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L1101 bei Erlenbach. Der 59 Jahre alte Fahrer eines Skoda wollte an der Abzweigung zur B39 nach links auf die Bundesstraße abbiegen und übersah dabei wohl den aus Richtung Weinsberg kommenden Fiat einer 25-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Fiat-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell