Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemmingen: Baukran umgestürzt

Ein umgestürzter Baukran verursachte am Montagmorgen in Gemmingen beim Abladen einer Platte hohen Sachschaden. Gegen 9.30 Uhr fiel der Kran auf einen Pkw, einen Laster und beschädigte die Wand eines Wohnhauses in der Straße "Stefansberg". Da am Kran und am Pkw Totalschaden entstand, bei dem Lkw das Dach eingedrückt wurde und die Hauswand einfiel, entstand sehr hoher Sachschaden, der sich auf rund 150.000 Euro schätzen lässt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

