POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.10.2021

Heilbronn (ots)

Pfaffenhofen: Kind von Unbekanntem belästigt - Öffentlichkeitsfahndung

Nachdem ein Unbekannter am Samstagabend, den 9. Oktober, ein Mädchen in Pfaffenhofen verfolgt und sexuell belästigt hat (wir berichteten am 10. Oktober; Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5042439), sucht die Kriminalpolizei Heilbronn nach Zeugen, die Angaben zur Identität der Person auf dem nachstehend verlinkten Lichtbild machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden. Ein Lichtbild der gesuchten Person ist unter dem Fahndungslink zu finden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pfaffenhofen-sexuelle-belaestigung-eines-kindes/

