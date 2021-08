Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Zaberfeld: Kind bei Unfall verletzt

Rettungskräfte brachten am Montagnachmittag einen 11-Jährigen nach einem Verkehrsunfall in Zaberfeld in ein Krankenhaus. Der Junge war gegen 14 Uhr aus einem an der Leonbronner Straße haltenden Bus gestiegen und hinter dem Fahrzeug über die Straße gelaufen. Die Fahrerin eines Skodas, die zeitgleich auf der anderen Fahrbahnseite in Richtung des Ortsausgangs fuhr, bemerkte das Kind wohl nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem Jungen. Der 11-Jährige wurde schwer verletzt.

