Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwalt-schaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.03.2021

Heilbronn (ots)

Cleebronn: Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft

In Cleebronn überfiel ein Unbekannter am Dienstagabend eine Frau in einem Lebensmittelgeschäft. Gegen 17.45 Uhr betrat der Mann das Geschäft in der Hauptstraße. Am Tresen bedrohte er die 61-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und deutete mit der anderen Hand auf die Kasse. Die Frau hän-digte dem Unbekannten jedoch kein Bargeld aus, sondern fing an zu schrei-en. Scheinbar schreckte dies den Täter ab, der daraufhin aus dem Laden flüchtete und in Richtung der Straße "Alte Steige" rannte. Auf seiner Flucht wurde er von zwei Kindern beobachte, die er dann ebenfalls mit seiner Schusswaffe bedrohte, bevor er anschließend seine Flucht fortsetzte. Die 61-Jährige und die Kinder blieben unverletzt. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - Circa 1,80 Meter groß - Bekleidet mit einer weißen Jacke ähnlich einer Daunenjacke, einer schwarzen Mütze und einer OP-Maske - Silberfarbene Schusswaffe

Im Rahmen der Fahndung nach dem Täter waren ein Polizeihubschrauber und Man-Trailer im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Dienstagabend im Bereich Cleebronn und insbesondere in der Hauptstraße eine verdächtige Person bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell