POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.03.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Auto macht sich selbstständig

Weil ein 28-Jähriger die Handbremse seines Transporters nicht anzog und ihn auch sonst nicht gegen ein Weiterrollen sicherte, kam es am Dienstagnachmittag in Pfedelbach zum Unfall. Der Wagen stand gegen 14.30 Uhr in einer Einfahrt der Heuholzer Straße, als er sich plötzlich in Bewegung setzte und auf die Straße rollte. Dabei wurde der Citroen einer 28-Jährigen, die gerade auf der Heuholzer Straße an der Einfahrt vorbeifuhr, von dem Transporter getroffen. Bei der Kollision entstanden Schäden in Höhe von circa 9.000 Euro.

